Violenza sessuale in piazzale Matteotti condannato a 3 anni e 6 mesi

condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione e all'espulsione dal territorio italiano una volta che avrà scontato la pena. E' la decisione presa questa mattina nei confronti di un 30enne originario del Bangladesh accusato di Violenza sessuale su una 40enne sudamericana in piazzale Matteotti, lo scorso ottobre. Il giudice ha inoltre stabilito un risarcimento in sede civile con il pagamento di una provvisionale di 15mila euro nei confronti della donna, oltre al pagamento delle spese legali. L'uomo è stato invece assolto per le accuse di porto abusivo del coltello e resistenza a pubblico ufficiale. L'accusa aveva chiesto l'applicazione di una pena di due anni e 9 mesi di reclusione. Il cittadino del Bangladesh, difeso dall'avvocato Michele Mariella, era presente ieri in aula insieme alla donna che si è costituita parte civile assistita dall'avvocato Andrea Casula.

