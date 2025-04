Dayitalianews.com - Violento scontro tra autobus e camion sull’A1: Paura per 30 bambini in gita scolastica

Un grave incidente si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 9 aprile, lungo l’autostrada A1, nel tratto tra San Vittore del Lazio e Caianello, in provincia di Frosinone. A rimanere coinvolti nello schianto uncon a bordo 30ine un.Stando alle prime ricostruzioni, solo una persona risulterebbe in condizioni critiche ed è stata trasportata in codice rosso, mentre tutti gli altri – compresi i giovani studenti – avrebbero riportato ferite lievi e un forte spavento.Sul luogo dell’impatto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia Stradale di Cassino e un elicottero di emergenza. La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire e sono in corso gli accertamenti.Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso e la situazione è in costante evoluzione.