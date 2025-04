Violento schianto in autostrata tra tir e autobus con 40 bambini in gita

schianto in autostrada tra un tir ed un autobus che trasportava 41 bambini in gita, oltre a 6 maestre, due mamme. E' accaduto tra Caianello e San Vittore, a cavallo tra le province di Caserta e Frosinone, in direzione sud. Secondo quanto riferisce FrosinoneToday, per cause ancora in.

