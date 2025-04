Violenta esplosione in un appartamento nel Mantovano come sta l’uomo estratto dalle fiamme

appartamento ha preso fuoco a causa di un'esplosione ad Asola, in provincia di Mantova. All'interno dell'abitazione c'era il proprietario 52enne che è stato estratto vivo dalle fiamme e trasportato in elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano in pericolo di vita. Leggi su Fanpage.it Due giorni fa unha preso fuoco a causa di un'ad Asola, in provincia di Mantova. All'interno dell'abitazione c'era il proprietario 52enne che è statovivoe trasportato in elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano in pericolo di vita.

Violenta esplosione in un appartamento nel Mantovano, come sta l'uomo estratto dalle fiamme. Violenta esplosione in un appartamento a Montichiari. Cinque feriti. Fuga di gas nella palazzina: come sta il giovane travolto dalla terribile esplosione. Esplosione in un appartamento a Montichiari, cinque feriti. Martiniana Po, violenta esplosione in una casa. Crolla una parete, un morto e due feriti. Montichiari, esplosione in una palazzina di via Mantova provoca cinque feriti. Ne parlano su altre fonti

Incendio in un appartamento nel Mantovano, un uomo estratto vivo dalle fiamme: è in pericolo di vita - Stamattina un incendio è divampato all’interno di un appartamento ad Asola (Mantova). I vigili del fuoco hanno tratto in salvo dalle fiamme un 52enne, proprietario dell’abitazione, che è stato portato ... (fanpage.it)

Esplosione e incendio all’alba in un appartamento ad Asola: 52enne gravemente ustionato ricoverato all’ospedale Niguarda - ASOLA Dramma oggi all'alba in un'abitazione di Asola. Erano le 6,45 quando in un appartamento di via Lazio 40, per cause in corso di accertamento si ... (vocedimantova.it)