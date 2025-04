Violante in carrozza | Terzo mandato? Un asse | Trump De Luca Zaia Serve un limite Meloni è saggia ne vuole solo due

Violante, il Terzo mandato e la “carrozza”. Presidente, che ci fa qui, in Transatlantico? “In verità sono venuto a prendere un boccone”. Lei è la bocca della giustizia, ex presidente . Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Violante in "carrozza": "Terzo mandato? Un asse: Trump, De Luca Zaia. Serve un limite. Meloni è saggia ne vuole solo due" Leggi su Ilfoglio.it Roma. Luciano, ile la “”. Presidente, che ci fa qui, in Transatlantico? “In verità sono venuto a prendere un boccone”. Lei è la bocca della giustizia, ex presidente . Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Violante in "carrozza": "Terzo mandato? Un asse: Trump, De Luca Zaia. Serve un limite. Meloni è saggia ne vuole solo due" - L'ex presidente delle Camera in attesa delle decisione della Consulta sul terzo mandato in Campania: "Tre mandati bastano, la democrazia esige il limite. Il vice della Lega, Crippa: "Se vince De Luca ... (ilfoglio.it)

Terzo mandato: Fedriga, passaggio fondamentale per democrazia - Milano, 05 apr 18:01 - (Agenzia Nova) - "Ritengo che il terzo mandato sia un passaggio fondamentale, non per confermare un governatore, ma per permettere alla ... (agenzianova.com)

Trump e il terzo mandato, le quattro strade - «Molti mi chiedono di fare un terzo mandato, che sarebbe poi un quarto visto che le elezioni del 2020 sono state rubate. Penso di essere popolare perché ho fatto un grande lavoro». (informazione.it)