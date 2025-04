Anconatoday.it - Vìola in un colpo solo la sorveglianza, l'obbligo di dimora e il foglio di via. Arrestato un 33enne

Leggi su Anconatoday.it

JESI – Nella giornata di ieri, martedì, il personale di polizia giudiziaria del Commissariato di Jesi, ha tratto in arresto in flagranza di reato un Cittadino di origine marocchina di 33 anni, pregiudicato, per il reato di inosservanza dellaspeciale condi soggiorno cui è.