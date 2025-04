Ilgiorno.it - Viola il divieto d’avvicinarsi al padre e finisce in carcere

Per dieci anni lo aveva aggredito, picchiato, vessato. Un clima di terrore che si era interrotto solo quando era arrivato l’ordine di allontanamento dalla casa del. Tuttavia, l’aguzzino aveva mantenuto un paio di chiavi. E così è tornato a far visita al genitore, ributtandolo nell’angoscia. L’uomo ha però subito avvisato i carabinieri. È successo nel quartiere di San Maurizio al Lambro. Quando il 70enne se lo è trovato davanti, non ha esitato a chiamare il 112 e a segnalare lazione del figlio 44enne, che è stato arrestato in flagranza di reato. Al processo per direttissima il giudice ha disposto un aggravamento della misura e ora si trova in. I precedenti provvedimenti erano stati notificati a metà marzo dopo che l’anziano aveva chiesto aiuto in seguito all’ennesima aggressione fisica.