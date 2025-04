Vino dealcolato c’è futuro in Italia? Un mercato da 33 miliardi

Quotidiano.net - Vino dealcolato, c’è futuro in Italia? Un mercato da 3,3 miliardi

Roma, 9 aprile 2025 – Da pochi mesi, anche inè possibile produrre vini dealcolati, dopo la firma del ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida, che ha dato il via libera al decreto che permette di modificare il tenore alcolico dei vini. Restano esclusi i docg, i doc e gli igp. Il grado alcolico dovrà essere inferiore a 0,5, mentre se arriverà ad un massimo di 8 gradi, dovrà essere indicata la scritta “parzialmente”. Ovviamente tale modifica dovrà avvenire sotto la responsabilità di un enologo, e dovrà essere indicata la tecnica che i vari stabilimenti produttivi decideranno di utilizzare. Si aprono così nuovi scenari produttivi, che interesseranno una platea di non meno di un milione di persone. Vediamoli nel dettaglio. I dati dell’Osservatorio Uiv-Vinitaly A livello globale, la produzione di vini dealcolatini crescerà del 60% nel 2025, con un forte predominio dei zero alcol e degli spumanti.