Liberoquotidiano.it - Vinitaly, "iniziamo col botto": la presentazione di Oscarwine

Leggi su Liberoquotidiano.it

col”. Così Livio Buffo, ceo dell'agenzia di comunicazione Cenacoli, ha presentato a sorpresa la freepress sul vino, declinazione cartacea del sito nato cinque anni fa. “Un bel colpo di teatro” hanno comnentato i presenti. Buffo, entrato in sala per il convegno “Gli attacchi europei al vino italiano” – al quale hanno partecipato Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato della Repubblica, Pietro Monti, vicepresidente della Federazione italiana Vignaioli Indipendenti, e il dottor Roberto Gualtieri, dirigente medico pronto soccorso – ha chiesto al vicepresidente del Senato di spostare i piedi, poi, da comunicatore consumato, ha fatto cadere fragorosamente a terra una pesantissima borsa, chiedendo ai presenti se riconoscessero il rumore. “Questo è il suono della carta che molti di voi hanno dimenticato – ha spiegato il fondatore di, tirando fuori a sorpresa il numero zero della freepress che lui stesso ha distribuito camminando per il pubblico – Dobbiamo far tornare la voglia di leggere alle persone, non possiamo dire che l'editoria è morta, arrendendoci alla cultura dei social e delle fake news: la carta ha ancora un grandissimo valore, bisogna riscoprirlo.