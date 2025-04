Vinitaly concorso enologico Masaf-Crea pioggia di premi per le Marche

Marche del vino conquistano con l'Istituto tecnico agrario "Celso Ulpiani" di Ascoli Piceno il prestigioso premio nella categoria "Comunicazione e marketing" alla nona edizione del concorso enologico per gli istituti agrari indetto dal Masaf-Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), appuntamento di rilievo per le scuole al 57esimo Vinitaly, in corso fino a domani a Verona. Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e il sottosegretario all'Agricoltura, Patrizio Giacomo La Pietra.L'originalità del vino "Metamorfosi"La giuria ha riconosciuto l'originalità del vino "Metamorfosi" e dell'etichetta Creata dagli studenti dell'Ulpiani, che si ispira alle grafiche del celebre artista olandese Escher e ha sbaragliato la concorrenza di 27 istituti da 15 Regioni italiane.

