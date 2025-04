Vinitaly al tempo dei dazi Usa | successo del Piceno

I vini del Piceno hanno conquistato il Vinitaly confermando la leadership del territorio per quanto riguarda il livello di qualità riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Manuel Pasquali Terre D'Arengo di Ascoli: "Abbiamo preparato la fiera programmando gli incontri pianificando gli incontri che abbiamo avuto nel nostro stand a Verona con buyers provenienti dalla Francia, dagli Usa, Belgio e Austria". Malgrado i dazi pensate di valutare anche le opportunità del mercato statunitense? "Certamente stiamo iniziando ad approcciare il mercato americano". Emmanuel De Angelis della cantina Il Conte Prandone di Monteprandone ha aggiunto: "Abbiamo avuto un ottimo afflusso di compratori nel nostro stand al Vinitaly tenendo conto che hanno confermato la presenza i nostri clienti storici europei provenienti in particolar modo dalla Germania, Belgio, Olanda, Svizzera ed est Europa ovvero dalla Romania, Bulgaria e Polonia".

