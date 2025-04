Villaricca | carabinieri arrestano 16enne per furto si cercano i complici

Villaricca – A Villaricca i carabinieri della stazione di Qualiano hanno arrestato per concorso in tentato furto un 16enne di Mugnano di Napoli.I militari hanno notato una fiat panda a via della Repubblica.La panda è parcheggiata dietro a una fiat 500, i carabinieri intervengono.Due persone, tra cui il 16enne, sono all’interno della 500 impegnati nel tentativo di metterla in moto. I due si accorgono dei carabinieri e fuggono nella panda guidata da un terzo complice.Parte l’inseguimento ad altissima velocità che dura diversi chilometri. La panda tampona diverse auto in sosta prima di terminare la propria fuga con un ultimo impatto su un’altra auto parcheggiata a via Alcide De Gasperi.I tre ladri fuggono e i carabinieri bloccano il 16enne e lo arrestano.Nella fiat panda, sequestrata, vengono rinvenuti diversi attrezzi per lo scasso. Primacampania.it - Villaricca: carabinieri arrestano 16enne per furto, si cercano i complici Leggi su Primacampania.it – Adella stazione di Qualiano hanno arrestato per concorso in tentatoundi Mugnano di Napoli.I militari hanno notato una fiat panda a via della Repubblica.La panda è parcheggiata dietro a una fiat 500, iintervengono.Due persone, tra cui il, sono all’interno della 500 impegnati nel tentativo di metterla in moto. I due si accorgono deie fuggono nella panda guidata da un terzo complice.Parte l’inseguimento ad altissima velocità che dura diversi chilometri. La panda tampona diverse auto in sosta prima di terminare la propria fuga con un ultimo impatto su un’altra auto parcheggiata a via Alcide De Gasperi.I tre ladri fuggono e ibloccano ile lo.Nella fiat panda, sequestrata, vengono rinvenuti diversi attrezzi per lo scasso.

