Villa Pamphilj e il suo enorme parco a chi appartiene e quali gioielli nasconde

Villa Doria Pamphilj rappresenta un’oasi di tranquillità e bellezza senza pari. Con i suoi 184 ettari, è il parco pubblico più grande della città eterna, un luogo dove storia, arte e natura si fondono armoniosamente. Questa splendida Villa seicentesca, con il suo ricco patrimonio storico e culturale, offre ai visitatori un viaggio nel tempo tra giardini all’italiana, laghetti pittoreschi e maestosi edifici. E qui hanno fatto visita e continuano a farlo primi ministri, re e regine, principi e principesse tutti ammaliati dal fascino di questa struttura.Acquistata dal nobile romano Panfilo Pamphilj nel 1630 insieme a un edificio preesistente noto come Villa Vecchia, la tenuta fu successivamente ampliata da Papa Innocenzo X (nato Giovanni Battista Pamphilj) che incaricò gli architetti Algardi e Grimaldi di progettare una Villa più ampia, completata nel 1647. Dilei.it - Villa Pamphilj e il suo enorme parco, a chi appartiene e quali gioielli nasconde Leggi su Dilei.it Immersa nel cuore pulsante di Roma,Doriarappresenta un’oasi di tranquillità e bellezza senza pari. Con i suoi 184 ettari, è ilpubblico più grande della città eterna, un luogo dove storia, arte e natura si fondono armoniosamente. Questa splendidaseicentesca, con il suo ricco patrimonio storico e culturale, offre ai visitatori un viaggio nel tempo tra giardini all’italiana, laghetti pittoreschi e maestosi edifici. E qui hanno fatto visita e continuano a farlo primi ministri, re e regine, principi e principesse tutti ammaliati dal fascino di questa struttura.Acquistata dal nobile romano Panfilonel 1630 insieme a un edificio preesistente noto comeVecchia, la tenuta fu successivamente ampliata da Papa Innocenzo X (nato Giovanni Battista) che incaricò gli architetti Algardi e Grimaldi di progettare unapiù ampia, completata nel 1647.

