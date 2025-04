Lanazione.it - Vigili del fuoco, spazio ai pensionati: "Lo screening va esteso ai più esperti"

Leggi su Lanazione.it

I casi di Matera saranno ufficialmente inclusi nello studio epidemiologico avviato in collaborazione con l’Università di Bologna, già attivo in Emilia-Romagna e recentementead Arezzo. È il sindacato autonomo Conapo a darne notizie. L’annuncio a pochi giorni dalla segnalazione dello stesso sindacato, che lanciato l’allarme per quattro casi di glioblastoma di IV grado accertati tra il personale del Comando Provinciale di Matera, a cui si aggiungono tre casi già registrati ad Arezzo. Cifre che destano preoccupazione e hanno spinto anche il Conapo a chiedere con forza l’avvio di indagini scientifiche approfondite per valutare una possibile correlazione tra l’attività professionale deidele l’insorgenza di gravi patologie tumorali. "È un passo importante – ha dichiarato Marco Piergallini, segretario generale del Conapo – verso il pieno riconoscimento del diritto alla salute di chi ogni giorno rischia la propria vita per tutelare quella degli altri.