Zon.it - Vietri sul Mare, il 14 aprile a Corso Umberto I partono i lavori di potenziamento della rete elettrica

Leggi su Zon.it

L’amministrazione comunale disulcondotta dal sindaco Giovanni De Simone comunica che da lunedì 142025 il centralissimoI sarà interessato dall’inizio deidi ottimizzazionegestione del sistema elettrico locale, portando un miglioramento complessivo ed efficientequalità del servizio supportando al contempo la transizione energetica.L’intervento, grazie ad importanti investimenti di E-Distribuzione (società del Gruppo Enel che gestisce ladi media e bassa tensione in Italia) riguarda l’ammodernamento delle reti elettriche esistenti e alla realizzazione di circa 2 km di nuove linee interrate di Bassa Tensione.È previsto, inoltre, ile il rinnovo tecnologico dell’attuale cabina di trasformazione a servizio del centro urbano, per aumentare la potenza disponibile per clienti e attività commerciali.