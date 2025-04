Anteprima24.it - VIDEO- L’ex sindaco Festa Assessore? Nargi glissa ma non nega

Tempo di lettura: 2 minutidi Avellino, Gianluca, potrebbe tornare al Comune di Avellino, stavolta per ricopire il ruolo die, forse, anche di vice.L’indiscrezione circola negli ambienti politici cittadini da diversi giorni e l’attualedi Avellino, Laura, a sua volta vice nella giunta, cerca di ragionare su quelle che ritiene le priorità per la città: “Non mi piace rispondere sempre alle stesse domande. La città, io l’ho sentita, la percepisco in questi ultimi giorni stanca di sentire sempre le stesse cose- dice in premessa in- e correre dietro a notizie che non riguardano il vero sviluppo della città. Io eabbiamo sicuramente a cuore Avellino e il suo sviluppo”.E mentre il cronista ripete la domanda, il, pur non escludendo del tutto la possibilità di un incarico esterno diin giunta: “Lasciatemi lavorare, vi prometto di far crescere ancora di più la nostra città, perché negli ultimi anni l’abbiamo fatto e l’abbiamo fatto bene.