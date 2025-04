Screenworld.it - Viaggio Notturno: la Bologna misteriosa di Vanna Vinci

Di tutti i luoghi in cui abbiamo visto i vampiri condurre le loro esistenze, difficilmente avremmo immaginato di seguire queste creature in una, fatta di segreti e di dedali sotterranei. Eppure,dici ha condotti per mano in questi insospettabili meandri, con mano sicura come ci si può aspettare da un’autrice che ha profonda conoscenza del mito dei vampiri.Nelle sue precedenti storie di vampiri, L’altra parte e Una casa a Venezia,aveva messo al centro della scena un reticente succhiasangue, un essere romantico e decadente che si discosta dall’immaginario classico del sanguinario Signore della Notte. D’altronde, Dracula ha dominato la scena per decenni, arrivando al cinema come ci ha ricordato Universal Monsters: Dracula, e i suoi epigoni non sono certo mancati, anche in questo caso omaggiati dal fumetto come il recente Shin Nosferatu.