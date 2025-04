Viaggi rimborsati auto per i familiari e compravendita di ambulanze | l’accusa di peculato per l’ex presidente della Croce Rossa di Como

Leggi su Open.online

Rimborsi spese non previsti, uso di carte di creditoper spese personali e la creazione di una rete illecita che gli ha permesso di acquistarepersonali con i fondi dell’associazione. Sono alcuni degli elementi che hanno portato la Corte dei Conti ad accusare Matteo Fois, exdi. Il 49enne, insieme a un ex collaboratore che ha già patteggiato un anno e sei mesi, avrebbe causato anche un danno erariale complessivo di 260mila euro tra il 2014 e il 2020.Ticket per i ristoranti e carte di creditoSecondo quanto evidenziato dalle indaginiGuardia di finanza, dopo l’apertura del fascicolo da parteprocura di, Fois avrebbe sfruttato l’Ente di cui eraper trarre ingenti vantaggi economici. Oltre 12mila euro gli sarebbero entrati nel portafoglio grazie a richieste di rimborso spese che in realtà non gli spettavano, come ad esempio quelle per i ticket restaurant.