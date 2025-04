Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2025 ore 19:40

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaancora code sulla Pontina da Spinaceto verso Pomezia per l'incidente avvenuto in precedenza sul Raccordo Anulare in interna code tra Labaro e a 24 mentre in esterna Ci sono code tra la 91Fiumicino la diramazioneSud sulla 91Fiumicino corre dalla Cristoforo Colombo al raccordo verso quest'ultimo code anche sul tratto Urbano della A24 tra la tangenziale est il raccordo sempre Verso il raccordo anulare sulla Colombo Ci sono code da via di Mezzocammino via di Acilia verso Ostia e sulla Casilina code tra finocchio raccordo nelle due direzioni ed è tutto da Federico Ascani ad Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento