Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2025 ore 19:10

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio dellaapriamo con un incidente sulla A1Firenze tra Magliano Sabina e Orte in direzione Firenze prestare Attenzione anche sulla Pontina ancora code per incidente avvenuto in precedenza le code si allungano da spina verso Pomezia sulla raccordo anulare in interna code tra Labaro e A24-teramo mentre in esterna Ci sono code tra la 91Fiumicino la diramazionesud è proprio sulla 91Fiumicino che sono lunghe le code tra Cristoforo Colombo e raccordo verso quest'ultimo così come sul tratto Urbano della A24 dove le code Partono dalla tangenziale est ci sposiamo Sud sulla Colombo Dove troviamo code tra via di Mezzocammino e via di Acilia mentre sulla Casilina code tra finocchio e raccordo nelle due direzioni ed è tutto da Federico Ascani infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento in servizio nellahttps://storage.