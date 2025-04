Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2025 ore 18:40

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasi allungano le sulla Pontina per l'incidente avvenuto in precedenza adesso Cure a partire da Castel di Decima fino a Pomezia in direzione Latina e sul Raccordo Anulare interna code tra Aurelia e Selva Candida e la Cassia bis e Salaria Inoltre sempre per traffico intenso code tra Nomentana e Prenestina in esterna Ci sono code tra Trionfale e galleria Selva Candida proseguendo traffico intenso e code tra a91Fiumicino Hi diramazionesud è proprio sulla 91Fiumicino code tra l'ANSA del Tevere la Colombo verso il centro code anche sul tratto Urbano della A24 tra la tangenziale est Il raccordo verso quest'ora sulla Colombo code da via di Mezzocammino via di Acilia sulla Casilina code tra finocchio e raccordo nelle due direzioni ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al ultimo aggiornamento della