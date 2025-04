Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2025 ore 16:25

abbiamo ancora un incidente sulla 91Fiumicino code tra raccordo anulare via Cristoforo Colombo direzione centro code anche per curiosi Nella direzione opposta a partire dalla Colombo e sul Raccordo Anulare in interna code tra Casilina e Appia in esterna si rallenta dallaFiumicino alla diramazionesud della Uno gode sul tratto Urbano della A24 da Portonaccio alla tangenziale est provincia di Latina a sulla SP Murillo fino a domani chiusura totale al traffico per lo scarico dei mezzi di cantiere 3 km 22900 incrocio Migliara 52 al km 21 425 in entrambi i sensi di marcia dalle 7 alle 17 e le altre notizie prosegue la visita dei Reali britannici nella capitale sul fronte dellachiusura al traffico nell'area tra via del corso Rinascimento e inevitabili ripercussioni sul trasporto sia pubblico sia privato possibili disagi anche a Testaccio in particolare nell'area dell'ex mattatoio dove è prevista la creazione di un'ampia area sicurezza