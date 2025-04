Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2025 ore 12:25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasubito un aggiornamento sul Raccordo Anulare risolto incidente in esterna permangono dei rallentamenti all'altezza dell'uscita Prenestina in interna per un incidente verificatosi sulla rampa che dal raccordo immette sulla via Appia si sono formate code a partire dalla Casilina le altre notizie prosegue anche oggi la visita dei Reali britannici asul fronte dellachiusura al traffico e inevitabili ripercussioni sul trasporto sia pubblico sia privato nell'aria tra via del corso e corso Rinascimento possibili disagi anche a Testaccio in particolare nell'area dell'ex mattatoio dove è prevista la creazione di un'ampia area di sicurezza poi un evento interesserà il quartiere Appio Latino argomento possibili disagi per lo sciopero della trasporto aereo iniziato alle 10:30 che andrà avanti fino alle ore 14 alcuni voli potrebbero essere cancellati o subire ritardi infine il trasporto marittimo informa che oggi la Costa nave Ponza Formia delle ore 14:30 posticipa la partenza alle ore 15:30 da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della