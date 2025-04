Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2025 ore 11:25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dal redazione di Astral infomobilità un servizio dellapartiamo da raccordo anulare disagi in una per un incidente si sono formati code dalla diramazioneSud alla Prenestina con ripercussioni sulla diramazioneSud code a partire da Tor Vergata interna si sta in coda qui per lavori dalla diramazionesud all'appia ci siamo sulla Cristoforo Colombo si sta in coda tra Vitinia e il quartiere Axa verso Ostia anche qui per un cantiere ora il trasporto marittimo l'azione informa che oggi la Costa nave Ponza Formia delle ore 14:30 posticipa la partenza alle ore 15:30 da Gina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento o in servizio dellahttps://storage.googleapis.com/public-rdn/automation/astral//04/09/file13808399-eccd-46b9-a46e-39cf851ff0c4viabilita.