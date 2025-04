Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2025 ore 10:25

Astral infomobilità di nuovo vedi trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaho risolto l'incidente sullaNapoli tra Narni e Colleferro in direzionela circone per regolare sul Raccordo Anulare ancora rallentamenti in esterna all'altezza dell'uscita a Casal del Marmo a seguire tra Boccea e Aurelia sulla carreggiata interna code tra Flaminia Salaria situazione analoga file dalla Prenestina l'appia Andiamo sulle altre turbano della 24Teramo in diminuzione le code localizzate al momento ho da Portonaccio al bivio per la tangenziale est direzione centro circone scorrevole sullaFiumicino disagio invece sulla Cristoforo Colombo file tra via di Malafede via di Acilia nelle due direzioni e fine sulla Salaria code dall' aeroporto dell'Urbe a via dei Prati Fiscali sempre in direzione centro Gina Pandolfo e Afra l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione più tardi un servizio dellahttps://storage.