Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2025 ore 09:40

Astral infomobilità vedi trovati dalla redazione di altre l'infomobilità un servizio dellaincidente in A1 sulla direttrice-napoli siamo tra Anagni e Colleferro direzioneal momento non ci sono ripercussioni di traffico Ci spostiamo sul Raccordo Anulare in via di risoluzione incidente in esterna permangono le code tra le uscite diramazionenord Cassia con ripercussioni di traffico sulla diramazionenord fila a partire dallo svincolo di Settebagni proseguiamo lungo la carreggiata esterna si rallenta per traffico tra Boccea e PescaccioFiumicino e Pontina Ardeatina e diramazionesud è ancora tra Prenestina Tiburtina in file dalla Casilina l'abbia poi traffico rallentato dalla p allaFiumicino più avanti fine della Cassia Veientana da Salaria e rallentamenti dalla Nomentana Tiburtina la situazione del traffico sullaFiumicino sul tratto Urbano della Teramo rallentamenti nell'ordine dal raccordo a via della Magliana e da Togliatti al bivio per la tangenziale est e nei due casi verso il centro infine situazione invariata sulla Cristoforo Colombo file da via Ferrari a via di Malafede sull'ostiense sul firmare file tra Acilia e Vitinia direzione raccordo anulare Regina Pandolfi altra linfoma B è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della