Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2025 ore 09:10

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasul raccordo anulare per un incidente avvenuto in precedenza momento in esterna tra di uscita Italia via Cassia a seguire si rallenta ma per traffico da Casal del Marmo a Pescaccio code a tratti traFiumicino e a Pietra Tuscolana Tiburtina in esterna si sta in coda dalla diramazionenord Nomentana anche tra Casilina e Ardeatina e dalla Laurentina allaFiumicino file sulle diramazionenordSud nell'ordine dal bivio per Settebagni e da Torrenova nei due casi fino al raccordo è in quest'ultima dire situazione invariata quelli atterrati sullaFiumicino Dal raccordo via della Magliana verso l'Eur sul tratto Urbano della A24 invece Code in diminuzione ora localizzate da Togliatti al bivio per la tangenziale est verso il centro e in uscita da Tor Cervara al Raccordo Anulare situazione invariata anche sulla Cristoforo Colombo file da via Ferrari a via di Malafede sull'ostiense sulla via del mare code nel tratto compreso tra Cile Vitinia direzione raccordo anulare da Gina e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio dellahttps://storage.