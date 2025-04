Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2025 ore 08:40

Astral infomobilità e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellatraffico in ulteriore aumento sul Raccordo Anulare le consolari in entrata aPartiamo dal raccordo anulare qui a complicare la situazione anche un incidente in esterna che ho dentro le uscite Flaminia Cassia a seguire si rallenta ma per traffico tra casa e Pescaccio poi code traFiumicino e si è ancora così attratti dalla p alla Tiburtina in internet traffico rallentato da Nomentana Tiburtina più avanti risolto l'incidente permangono code ma per traffico dalla Casilina Ardeatina a seguire cosa attratti dalla Laura allaFiumicino e code a tratti anche sullaFiumicino Dal raccordo a via della Magliana verso l'Eur ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 incolonnamenti da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est verso il centro e in uscita dato gli raccordo anulare residenza il traffico sulla statale Pontina code a tratti da Castelno il raccordo anulare poi code fino a Viale dell'Oceano Atlantico direzione centro situazione invariata sulla Cristoforo Colombo e sull'ostiense file rispettivamente via Ferrari a via di Malafede e tra ciglia e Vitinia direzione raccordo anulare file sull'Aurelia dal raccordo via Maffei anche sulla Cassia e sulla Flaminia si sta in coda nell'ordine tra la storta e Tomba di Nerone e dalla via dei due punti tutto verso il centro da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della