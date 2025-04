Viabilità il vicepresidente vicario del Consiglio comunale | Più controlli contro gli scooter elettrici

Provvedimenti urgenti per contrastare la circolazione illegale degli scooter elettrici nelle aree pedonali. A chiederli è il vicepresidente vicario del Consiglio comunale, Giuseppe Mancuso, che esprime "compiacimento e pieno sostegno all'iniziativa di qualche giorno fa della Consulta della.

Luigi Muto nel Consiglio Nazionale di Confcommercio: «Un grande Polo per la salute dei cittadini» - Luigi Muto, attuale vicepresidente vicario di Confcommercio Campania, entra nel Consiglio Nazionale di Confcommercio. «Un riconoscimento importante che dà valore al lavoro svolto in Campania, in ... (ilmattino.it)

Consiglio comunale, il vicepresidente vicario Giuseppe Mancuso aderisce a Noi Moderati - Era stato eletto con Lavoriamo per Palermo (il gruppo del sindaco), che adesso lascia pur restando nella maggioranza di centrodestra a Sala Martorana. "La mia scelta nasce dalla volontà di contribuire ... (palermotoday.it)

Calcio - Gussoni vice presidente vicario della Figc - ROMA - Cesare Gussoni è il nuovo vice presidente vicario della Figc. Lo ha eletto il consiglio federale a Roma su proposta del presidente Giancarlo Abete. Ad annunciare l'elezione di Gussoni è ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)