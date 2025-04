Via Pantini completamente allagata anche con poca pioggia la segnalazione di una residente VIDEO

«Questa è come si presenta via Pantini a Pescara in seguito a qualsiasi pioggia anche di minore entità rispetto ai giorni addietro».A scrivere è una residente che ci ha girato anche due VIDEO eloquenti rispetto allo stato della strada.

