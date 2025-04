Via padre e madre dalla carta d’identità torna genitore | così la Cassazione annulla il decreto Salvini

Leggi su Open.online

Scrivere “” e “” sullaè «discriminatorio», per questo sui documentisi dovràre alla dicitura “”. La Corte di, come riporta Il Sole 24 Ore, ha respinto il ricorso del ministero dell’Interno contro la decisione della Corte d’Appello di Roma di disapplicare ilministeriale del 31 gennaio 2019, firmato dall’allora inquilino del Viminale Matteo, che consentiva esclusivamente la dicitura distinta tra “” e “”. Il tribunale aveva infatti ammesso il termine “” sul documento del figlio di due madri, una naturale e una adottiva, per permettere l’emissione di unache fosse «valida per l’espatrio». E che al contempo desse «rappresentazione corrispondente allo stato civile del piccolo». Una posizione ribadita anche dai giudici di, secondo cui – allineandosi alle direttive del ministero – quel bambino non avrebbe avuto diritto a un documento valido per l’espatrio «solo perché figlio naturale di unnaturale e di uno adottivo dello stesso sesso».