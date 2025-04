Via libera dell’Ue ai controdazi del 25 per cento sui prodotti Usa

libera dell’Unione europea alla lista dei controdazi che Bruxelles metterà in campo per rispondere alle tariffe Usa imposte da Donald Trump. Entro il 15 aprile l’Ue notificherà la decisione al Consiglio per gli scambi di merci dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (Wto): i primi dazi con aliquote al 10 e 25 per cento scatteranno subito, seguiti da altre due tranche il 16 maggio e poi il primo dicembre.LEGGI ANCHE: Gli effetti collaterali della furia compulsiva di Trump sui daziTutti i Paesi hanno votato a favore dei controdazi, tranne l’UngheriaIl via libera è arrivato nella cosiddetta comitatologia: il termine indica insieme di procedure che possono essere seguite dalla Commissione europea per dare attuazione al diritto dell’Ue. Ciascun Paese è stato chiamato a esprimere (con alzata di mano) il proprio parere sull’applicazione di quattro liste di contromisure decise dalla Commissione in risposta ai dazi Usa su acciaio e alluminio. Lettera43.it - Via libera dell’Ue ai controdazi del 25 per cento sui prodotti Usa Leggi su Lettera43.it È arrivato il viadell’Unione europea alla lista deiche Bruxelles metterà in campo per rispondere alle tariffe Usa imposte da Donald Trump. Entro il 15 aprile l’Ue notificherà la decisione al Consiglio per gli scambi di merci dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (Wto): i primi dazi con aliquote al 10 e 25 perscatteranno subito, seguiti da altre due tranche il 16 maggio e poi il primo dicembre.LEGGI ANCHE: Gli effetti collaterali della furia compulsiva di Trump sui daziTutti i Paesi hanno votato a favore dei, tranne l’UngheriaIl viaè arrivato nella cosiddetta comitatologia: il termine indica insieme di procedure che possono essere seguite dalla Commissione europea per dare attuazione al diritto. Ciascun Paese è stato chiamato a esprimere (con alzata di mano) il proprio parere sull’applicazione di quattro liste di contromisure decise dalla Commissione in risposta ai dazi Usa su acciaio e alluminio.

