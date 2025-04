Via libera dell’Ue ai controdazi del 25% ai prodotti Usa Pronti a uno stop se ci sarà un’intesa

L'Unione Europea ha lanciato la sua prima risposta ai dazi voluti da Donald Trump. Il comitato Barriere commerciali ha varato nel pomeriggio di mercoledì i primi controdazi, una contromisura, tutto sommato limitata, ai dazi del 25% e del 10% sulle importazioni di alcuni prodotti in acciaio e alluminio negli Usa dall'Ue annunciati da Trump nel febbraio scorso. Gli Stati hanno votato il regolamento attuativo che introduce tariffe al 25%, secondo le regole della cosiddetta Comitologia, la procedura di adozione degli atti della Commissione. Solo l'Ungheria ha votato contro. Le misure si applicheranno in tre tranche: la prima dal 15 aprile, la seconda dal 16 maggio e una parte residua dal primo dicembre. Si tratta di quattro liste di contromisure UE, la prima delle quali sarà in vigore già da oggi.

