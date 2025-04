Lettera43.it - Via libera del Cdm al nuovo Def: dimezzate le stime più recenti sulla crescita del Pil

Il Consiglio dei ministri ha approvato ilDocumento di economia e finanza, ridimensionando di molto lepiùdel Pil nel 2025. Il Def prevede un +0,6 per cento, ovvero la metà del +1,2 per cento che il governo aveva indicato a ottobre nel Piano strutturale di bilancio. Per il 2026 e il 2027 il Def prevede invece unadel Pil dello 0,8 per cento. «Questo piano non sconta la riprogrammazione del Pnrr che sarà eseguita entro fine maggio», ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il quale parlando di «situazione economica complessa» ha affermato che potrebbero «determinarsi circostanze peggiorative» rispetto alledi. Il deficit-Pil è stato stimato al 3,3 per cento nel 2025, al 2,8 per cento nel 2026 e al 2,6 per cento nel 2027, come indicato in autunno.