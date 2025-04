Via libera ai dazi europei contro gli Usa | colpiti 21 miliardi di beni statunitensi

dazi di Donald Trump. Gli Stati membri dell'Ue hanno approvato formalmente la proposta della Commissione europea di introdurre contromisure commerciali contro gli Stati Uniti. La prima tranche di tariffe entrerà in vigore il 15 aprile e in tutto verranno. Today.it - Via libera ai dazi europei contro gli Usa: colpiti 21 miliardi di beni statunitensi Leggi su Today.it L'Europa ha deciso di rispondere aidi Donald Trump. Gli Stati membri dell'Ue hanno approvato formalmente la proposta della Commissione europea di introdurremisure commercialigli Stati Uniti. La prima tranche di tariffe entrerà in vigore il 15 aprile e in tutto verranno.

