Via gli alberi danneggiate e caduti poi la messa in dimora di 36 nuove piante | prende vita la nuova Pineta del Passetto

ANCONA - Al via questa mattina, con la consegna dei lavori alla ditta incaricata, gli interventi per la risistemazione della Pineta del Passetto, alla presenza dei tecnici comunali e dell'Assessore al verde, Daniele Berardinelli. Le opere mirano al recupero di più punti della Pineta.

