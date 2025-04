Ilgiorno.it - Via alla corsa in montagna su 10 tracciati

Leggi su Ilgiorno.it

Dalle 18.45 ritrovo, partenza alle 20 nel centro storico da una rinnovata piazza Caduti e arrivo nel suggestivo borgo Bioggio. Anche quest’anno sarà la Cech-Up di Traona ad aprire la stagione GoinUp 2025, settima edizione del circuito podistico a scopo benefico della Bassa Valtellina. Invariato il format: "Dieci gare, altrettante associazioni coinvolte,portata di tutti, agonisti e semplici amatori schierati fianco a fianco per vivere insieme una passione comune aiutando nel contempo chi è meno fortunato – spiega Paolo Bianchini, primo sostenitore e tra gli inventori di GoInUp –. Con una quota d’adesione decisamente abbordabile (10 euro) ci si iscrive e si ha diritto a un panino e una birra post gara. Il ricavato sarà poi devoluto a delle associazioni locali che lavorano con i disabili e al completamento della struttura in fase di realizzazione sulla pista ciclabile a Talamona, che fungerà da base logistica per le joelette e attrezzature varie delle associazioni stesse".