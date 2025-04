Via al processo La guerra fra i clan prima del giallo di Kata

Kata, la bimba di cui non si hanno più notizie dal 10 giugno del 2023. Ieri mattina, dinanzi al collegio presieduto dal giudice Lisa Gatto, è cominciato il processo ai dissidi fra clan che culminarono, qualche notte prima dell’inizio del giallo di Kata, nella caduta dal terzo piano di un occupante ecuadoregno, lanciatosi dalla finestra per sfuggire a un violento pestaggio. Quattro gli imputati, di cui tre presenti: tra questi, Abel Argenis Vazquez, lo zio della piccola ad oggi indagato anche nell’inchiesta sulla scomparsa di Kata. E’ stata un’udienza durata pochi minuti: la procura, che sosterrà l’accusa con il pubblico ministero Christine Von Borries, ha presentato una lunga lista testi a sostegno dell’accusa. Lanazione.it - Via al processo. La guerra fra i clan prima del giallo di Kata Leggi su Lanazione.it di Stefano Brogioni FIRENZE In aula per estorsioni e un tentato omicidio avvenuti durante l’occupazione dell’ex Astor, l’hotel diventato tristemente noto per la scomparsa della piccola, la bimba di cui non si hanno più notizie dal 10 giugno del 2023. Ieri mattina, dinanzi al collegio presieduto dal giudice Lisa Gatto, è cominciato ilai dissidi frache culminarono, qualche nottedell’inizio deldi, nella caduta dal terzo piano di un occupante ecuadoregno, lanciatosi dalla finestra per sfuggire a un violento pestaggio. Quattro gli imputati, di cui tre presenti: tra questi, Abel Argenis Vazquez, lo zio della piccola ad oggi indagato anche nell’inchiesta sulla scomparsa di. E’ stata un’udienza durata pochi minuti: la procura, che sosterrà l’accusa con il pubblico ministero Christine Von Borries, ha presentato una lunga lista testi a sostegno dell’accusa.

