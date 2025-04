Ilgiorno.it - Via ai Regionali di nuoto. Atleti speciali in vasca: "È un sogno che si realizza"

La città è pronta ad accogliere i 167con disabilità intellettive appartenenti alle 11 delegazioni che parteciperanno ai GiochidiSpecial Olympics. Organizzate dall’Associazione Sportiva No Limits, in collaborazione con l’amministrazione comunale, le Special Olympics saranno ospitate per la prima volta a Lodi, nella piscina Faustina “Sporting Lodi”, un fiore all’occhiello di livello nazionale. "È da tempo che cerchiamo di portare questa manifestazione in città - ha spiegato la presidente dell’Asd No Limits Alessandra Sanna -. E finalmente ce l’abbiamo fatta, è unche diventa realtà". La manifestazione inizierà sabato, con la cerimonia di apertura, fissata alle 13. Per l’inaugurazione sarà previsto l’arrivo della Fiamma Olimpionica, a cui seguiranno i giuramenti e la dichiarazione di apertura dei Giochi.