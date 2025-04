Via ai lavori per ripristinare la strada della Motorizzazione Civile

lavori di riqualificazione di via Appia Antica, la strada della Motorizzazione Civile che da viale Carlo III conduce a Recale. Gli interventi, realizzati grazie a una sinergia tra il Comune di Caserta e il Consorzio Asi, hanno preso il via con la.

