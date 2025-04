Via ai controlli Inps per le frodi sul lavoro in mobilità chi riguardano

Inps ha avviato una nuova operazione ispettiva per contrastare le frodi legate alla mobilità dei lavoratori subordinati all’interno dell’Unione europea. L’intervento rientra nel piano antifrode dell’Istituto e coinvolge in particolare aziende con sede o operatività tra Italia e Belgio.La Direzione centrale Entrate e la Direzione centrale Internal audit, Risk management, Compliance e Antifrode dell’Inps stanno collaborando strettamente con le autorità ispettive belghe e con l’European Labour Authority (Ela) per verificare la correttezza delle pratiche aziendali nei distacchi transnazionali dei lavoratori.Obiettivi dell’attività ispettivaL’obiettivo dell’operazione è duplice:garantire il rispetto delle normative previdenziali e lavoristiche;contrastare pratiche sleali e dumping sociale, fenomeni che possono falsare la concorrenza tra imprese operanti in diversi Paesi dell’Ue. Quifinanza.it - Via ai controlli Inps per le frodi sul lavoro in mobilità, chi riguardano Leggi su Quifinanza.it L’ha avviato una nuova operazione ispettiva per contrastare lelegate alladei lavoratori subordinati all’interno dell’Unione europea. L’intervento rientra nel piano antifrode dell’Istituto e coinvolge in particolare aziende con sede o operatività tra Italia e Belgio.La Direzione centrale Entrate e la Direzione centrale Internal audit, Risk management, Compliance e Antifrode dell’stanno collaborando strettamente con le autorità ispettive belghe e con l’European Labour Authority (Ela) per verificare la correttezza delle pratiche aziendali nei distacchi transnazionali dei lavoratori.Obiettivi dell’attività ispettivaL’obiettivo dell’operazione è duplice:garantire il rispetto delle normative previdenziali e lavoristiche;contrastare pratiche sleali e dumping sociale, fenomeni che possono falsare la concorrenza tra imprese operanti in diversi Paesi dell’Ue.

