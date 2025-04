Liberoquotidiano.it - "Vertice d'emergenza": dazi, in Cina la situazione precipita

Chiudono in positivo le Borse cinesi, in controtendenza rispetto alle altre piazze asiatiche, rinvigorite dalle dichiarazioni di Pechino, che ha promesso "misure ferme e vigorose" per tutelare gli interessi dellarispetto alle politichearie di Trump. Shanghai chiude a +1,31%. Lo Shenzhen registra +1,22%. Vira in positivo anche Hong Kong a +0,74%. Seul invece chiude in negativo a -1,74%, dopo che anche Tokyo ha registrato pesanti perdite chiudendo a -3,93%. Sydney si attesta a -1,8%. Infatti Pechino ha fatto sapere che adotterà "misure risolute" per difendere i propri diritti commerciali, ma non ha fornito dettagli su come risponderà alle mosse degli Stati Uniti che hanno portato isulle merci cinesi a un livello senza precedenti del 104%. Parlando nel briefing quotidiano, il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jiang ha dichiarato che lanon accetterà "in alcun modo" gli aumenti delle tariffe Usa e le pressioni estreme esercitate sullae ha ribadito che Pechino "combatterà fino alla fine" contro ciò che ha descritto come bullismo commerciale da parte degli Stati Uniti.