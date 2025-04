Ilfattoquotidiano.it - Vent’anni fa il matrimonio tra Carlo e Camilla: oggi la coppia reale ha l’affetto dell’opinione pubblica

Il 9 aprile ricorre il 20esimo anniversario difra red’Inghilterra e la regina consorte; i tempi in cui la loro storia d’amore era avversata e mal vista non solo dai sudditi britannici, ma da tutto il mondo, sembrano appartenere ad un’altra era geologica. Eppure tutti ci ricordiamo di quandoera considerata “la donna più odiata del Regno Unito”, rea di aver usurpato il ruolo di Lady Diana prima e dopo la scomparsa della compianta Principessa del Popolo.La storia d’amore fraera nata all’inizio degli anni 70 tra una partita di polo e una cena a casa di un’amica comune e aveva subito sorti alterne fra interruzioni e riprese, dovute al fatto che entrambi i protagonisti erano consapevoli che al rampollo dei Windsor non sarebbe mai stato permesso di sposare una donna che non fosse illibata, aristocratica e molto giovane.