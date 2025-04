Vendola prepara la discesa in campo E in Puglia è derby con Emiliano

Il poeta è tornato. L'autore di frasi memorabili, che con il passare del tempo sono diventate veri e propri manifesti esistenziali: piccole verità intramontabili, perle di saggezza come questa – «Sono infiniti gli elenchi del silenzio e del dolore». Insomma, uno così non poteva restare ancora a lungo lontano dalla scena pubblica. Gli estimatori aspettavano da anni questo momento, che alla fine è arrivato. Nichi si rimette le scarpette ed è praticamente pronto a scendere in campo, con la passione inesauribile di sempre. In una partita che potrebbe essere memorabile: il derby di Puglia. Lo sceriffo sbruffone e il cantore di Terlizzi, roba da palati fini. Una disfida dal sapore epico: il predecessore contro il successore, entrambi nella stessa squadra, quella capitanata da Antonio Decaro. Un incontro-scontro a caccia di preferenze: divisi da tutto, ma nello stesso schieramento, la sinistra.

