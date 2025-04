Velletri sfonda il muro di via Collicello e poi scappa con i suoi amici che lo avevano soccorso

muro di via Collicello, provenendo da via del Comune. Un boato tremendo ed un lampione letteralmente divelto che è finito su una macchina parcheggiata nei pressi.Il boato ha richiamato i residenti che hanno dato l’allarme, mentre l’occupante della macchina appariva malconcio.Ad accorrere sul luogo dell’incidente anche 5 o 6 amici del guidatore dell’auto, i quali hanno cercato di prestare soccorso al giovane che sembrava esanime. Sul posto si sono prontamente portati i mezzi dei vigili del fuoco e l’ambulanza del 118 che cercava di prestare le prime cure del caso al giovane che ha rifiutato il soccorso. Anche i vigili del fuoco intervenuti cercavano di convincere il giovane alle cure, ne è nato un acceso diverbio con i gli amici del conducente e per poco, i vigili del fuoco, non venivano malmenati. Laspunta.it - Velletri, sfonda il muro di via Collicello e poi scappa con i suoi amici che lo avevano soccorso Leggi su Laspunta.it E’ accaduto tutto intorno alle 23 di ieri sera. Una macchina con a bordo un giovane, di origini straniere, è piombata direttamente suldi via, provenendo da via del Comune. Un boato tremendo ed un lampione letteralmente divelto che è finito su una macchina parcheggiata nei pressi.Il boato ha richiamato i residenti che hanno dato l’allarme, mentre l’occupante della macchina appariva malconcio.Ad accorrere sul luogo dell’incidente anche 5 o 6del guidatore dell’auto, i quali hanno cercato di prestareal giovane che sembrava esanime. Sul posto si sono prontamente portati i mezzi dei vigili del fuoco e l’ambulanza del 118 che cercava di prestare le prime cure del caso al giovane che ha rifiutato il. Anche i vigili del fuoco intervenuti cercavano di convincere il giovane alle cure, ne è nato un acceso diverbio con i glidel conducente e per poco, i vigili del fuoco, non venivano malmenati.

Auto abbatte muretto e rimane in bilico sopra il cortile di una palazzina. Velletri – Camion sfonda un muro in via della Mortella: isolati i collegamenti telefonici. Tragedia sfiorata a Genzano (VIDEO): cade pino in via Emilia Romagna. L’albero sfonda il muro di una casa, automobilisti illesi. Ariccia: sfonda il muro del ponte, vede il video dell'incidente su internet e si costituisce. Ne parlano su altre fonti

Ambulanza sfonda un muro, incidente del 18 marzo a Como - Condividi Ambulanza 2 Foto da: Ambulanza sfonda un muro, incidente del 18 marzo a Como Ambulanza 3 Foto da: Ambulanza sfonda un muro, incidente del 18 marzo a Como Ambulanza e cc Foto da: Ambulanza ... (quicomo.it)

Crolla muro in via Benedetto Fortini, traffico interrotto - L’accesso alla strada senza sfondo resta consentito per raggiungere le proprietà presenti nel tratto di viabilità interessato dalla chiusura. Via Fortini era già stata chiusa venerdì 14 marzo per un ... (nove.firenze.it)

Viabilità, traffico congestionato sulla Velletri-Nettuno per un incidente su via dei Cinque Archi: automobilisti costretti a deviare - Primo pomeriggio da dimenticare lungo la Strada Provinciale Velletri-Nettuno, nota ai più come la via dei Cinque Archi, dove un brutto incidente stradale ha mandato in tilt la circolazione ... (castellinotizie.it)