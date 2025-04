Dayitalianews.com - Vandali in azione presso un asilo pontino: danni e bottino da diverse migliaia di euro. Rubati anche dolci e merendine dei bimbi…

Leggi su Dayitalianews.com

I ladri sapevano dove cercare: colpita la stanza blindataUn furto pianificato, forse da qualcuno che conosceva bene gli ambienti scolastici: è quanto emerge dai primi dettagli sull’irruzione avvenuta nella nottela scuola dell’infanzia Ciancarelli a Latina Scalo. I ladri si sono diretti senza esitverso l’unica stanza in cui erano custoditi i dispositivi elettronici, riuscendo ad aprire e svuotare l’armadio dove erano conservati tablet e macchine fotografiche.Portati via, colombe e merende dei bambiniOltre ai beni tecnologici, i malviventi hanno saccheggiato cibo destinato ai piccoli, prendendo tutto ciò che le maestre avevano portato a scuola per le attività con la classe: cioccolatini,pasquali, colombe. Un gesto che ha suscitato sconcerto e indign, perché a essere colpito è stato uno spazio educativo, un luogo pensato per l’accoglienza e la crescita.