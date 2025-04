Valorizzazione e riqualificazione dei borghi siciliani | finanziati anche 9 Comuni palermitani

del patrimonio culturale con il restauro di edifici storici, musei e altri luoghi legati alla cultura, miglioramento degli spazi pubblici sistemando piazze, vie, parchi e giardini, sostegno alle attività culturali con la creazione di spazi per eventi, laboratori, mostre, festival.

Vizzini, la Cunziria pronta a rinascere con un maxi progetto di riqualificazione.

Autonomie locali, premiati i ventitrè Borghi più belli della Sicilia.

Pnrr, al via primo progetto finanziato in Sicilia per la rigenerazione del Borgo Santa Lucia del Mela.

Bando valorizzazione dei borghi.

6. Cultura e turismo.

Valorizzazione borghi del sud, in arrivo 30 milioni di euro.