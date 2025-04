Valerio Lundini e la fine della comicità | Sui social anche chi vende bare deve fare i meme – L’intervista

Leggi su Open.online

, uno dei più amati comici di nuova generazione, ha presentato la seconda stagione di Faccende complicate, che sarà disponibile da domani, giovedì 10 aprile, in esclusiva su RaiPlay e dal 12 al 23 maggio sarà invece trasmessa su Rai3 alle 20.15. Un programma particolare, infatti fortesuasurreale l’artista romano, 39 anni, affronta in giro per l’Italia (e non solo) argomenti alle voltemolto delicati come sinistra/destra e bullismo, alternati ad altri molto più leggeri. O come ha detto Marcello Ciannamea, direttore Rai Contenuti Digitali e Transmediali, un viaggio «alla scoperta di storie, in bilico tra il vero e il surreale, che parlano con sottile ironia di quello che siamo, mostrando le contraddizioni del nostro tempo». Ma lapuò serviread ammortizzare la violenza? «In alcuni casi – dice a Open – ma spesso non è nemmeno l’obiettivo.