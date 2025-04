Dilei.it - Valentina Tomada, è morta la Palma Rizzo de Il Paradiso delle signore

Una triste notizia ha raggiunto tutti coloro che sono appassionati della soap de Ilnella serata del 9 aprile 2025. È, infatti,che nel telefilm televisivo interpretava. L’attrice si è spenta dopo una lunga malattia, come rivelato da una collega di set.si è spentasi è dovuta arrendere a una brutta malattia il 9 aprile 2025, come rivelato dalla collega Emanuela Grimalda con un post social: “Non è possibile! Tutto quello che avremmo potuto e non sarà.”. L’ex protagonista de Ilaveva 55 anni e, da tempo, lottava contro un brutto male, che non ne aveva scalfito, però, il carattere e la tempra da combattente.Lei stessa, solo due settimane fa, aveva aggiornato i suoi tanti ammiratori sul suo stato di salute con un video condiviso sul suo account Instagram ufficiale: “Ah, e non mi fate sentire la leonessa combattente e combattiva perché mi incazzo proprio”.