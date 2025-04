Tvzap.it - Valentina Tomada: addio all’attrice di Il paradiso delle signore

, attrice amatissima dal pubblico italiano, ci ha lasciato all’età di 55 anni. Celebre per il suo ruolo di Palma Rizzo nella serie Ilera un volto noto in numerose fiction italiane di successo. La triste notizia è stata condivisa dall’amica e collega Emanuela Grimalda, che ha espresso il suo dolore sui social: «Non è possibile! Tutto quello che avremmo potuto e non sarà.».Leggi anche: Tv italiana in lutto, l’amato attore muore improvvisamente: l’annuncio della sorellaLeggi anche: “Il”, l’annuncio choc dell’amato attoreha combattuto con coraggio una malattia che non aveva mai nascosto, affrontandola con il suo spirito indomito e ironico: «Ladies and Gentlemen I’m back. un po’ sconquassata, un po’ provata, preoccupata, ma sempre io».